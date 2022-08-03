В Нижнем Тагиле покажут личный проект тагильской художницы, ранее выставленный в ГЦСИ 

4 августа во втором здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств на Уральской, 4 состоится открытие выставки Марии и Татьяны Плаксиных «Мамина папка» (12+). На выставке будут представлены работы Марии, а также эскизы и наброски её матери, Татьяны Плаксиной. Куратором проекта выступил сотрудник Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГЦСИ) Артём Антипин.

«Мамина папка» раскрывает тему взаимосвязи прошлого и будущего, через произведения искусства рассказывает реальную семейную историю художницы Марии Плаксиной.

Мария родилась и выросла в Нижнем Тагиле. С 2016 года организовывала объединение «Лепкотуса» в мастерских фонда «Культурный транзит», где в дальнейшем зародился основной костяк художественного объединения «ГУЙ». Творческое становление матери Татьяны Плаксиной не сложилось, но остались черновые рисунки и наброски, сделанные в детстве и юности. Именно они стали основой выставки.

«Название выставки отсылает к истории настоящего предмета — ученической кожаной папки, используемой сначала дедушкой, затем мамой, а для Марии ставшей дверью в мир искусства. Именно в этой папке Татьяна хранила свои рисунки, сделанные на обратной стороне чертежей. Основываясь на работах Татьяны, художница создала 20 керамических объектов, которые и стали частью представленной инсталляции», — рассказывают организаторы.

В день вернисажа выставку можно будет посетить с 17:00 до 20:00, в 19:00 Мария Плаксина проведёт авторскую экскурсию. Экспозиция будет работать до 25 сентября, в течение этого времени пройдут несколько творческих встреч и мастер-классов с Марией Плаксиной и художественным объединением «ГУЙ».