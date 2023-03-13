В Нижнем Тагиле покажут гравюры мастеров эпохи Возрождения из Ирбитского музея искусств

В Нижнем Тагиле представят около 100 уникальных работ из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств. Эта коллекция произведений мастеров эпохи Возрождения, по мнению специалистов, открывает большой пласт истории европейской гравюры. Выставки «Рафаэль в веках и искусствах» (0+) и «Аве Мария. Образ Марии и Святого семейства в европейском искусстве XVI–XIX веков» (0+) пройдут Нижнетагильском музее изобразительных искусств с 16 марта по 30 апреля.

На первой выставке будут показаны произведения трёх десятков мастеров крупнейших европейских школ, которые работали с начала XVI до второй половины XIX века. Все представленные гравюры были выполнены по оригиналам работ известного итальянского художника Рафаэля Санти. Они воспроизводят живописные картины мастера и его росписи во дворцах Ватикана, Рима, Флоренции, а также фрески знаменитых станц Ватикана.

Вторая выставка представляет гравюры и рисунки, посвящённые образу Девы Марии и созданные мастерами разных национальных школ в течение 500 лет.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств в отдельном зале выставляется картина «Святое семейство», или «Мадонна дель Пополо», приписываемая кисти Рафаэля Санти. Произведение считается жемчужиной музейной коллекции. Предположение о подлинности работы опирается на авторскую подпись на итальянском языке, которую можно заметить на вороте платья Девы Марии. Картину нашли в Нижнем Тагиле в 1924 году в Господском доме. Она была в плохом состоянии, часть доски с изображением Иосифа была отколота, потребовалась реставрация. Сейчас картина является одним из брендов города.