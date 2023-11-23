В Нижнем Тагиле показатель суицидальных отравлений вырос в 1,5 раза

Нижнетагильским отделом управления Роспотребнадзора проведён анализ отравлений в Нижнем Тагиле за 9 месяцев текущего года. По результатам мониторинга острых отравлений в быту среди населения города за этот период зарегистрировано 411 случаев, что на 10 случаев меньше аналогичного периода 2022 года.

Показатель отравлений, не превышая уровень 2022 года и средний многолетний уровень, всё таки превысил средний областной уровень в 2,6 раза. 120 случаев отравлений закончились смертельным исходом, что на 2 случая меньше уровня 2022 года. Показатель смертности превысил средний многолетний уровень в 1,1 раза и средний областной уровень в 3,4 раза. Коэффициент летальности в 2023 году выше уровня прошлого года (28,9%) и составил 29,2%.

Среди всех отравившихся большую часть составляют безработные трудоспособного возраста (64%) и неработающие пенсионеры (16%). Доля отравлений среди женщин выросла с 17,8% до 23,2%.

Специалистами РПН установлено, что за 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 100 случаев отравлений алкоголем, из них 33 закончились смертью.

Первое место в городе прочно удерживают отравления алкоголем и его суррогатами (36,7%), на втором месте — отравления лекарственными препаратами (28,9%), третье место — за отравлениями наркотическими веществами (24,0%). 10,5% всех отравлений произошли намеренно, что выше уровня 2022 года (7,1%).

Показатель суицидальных отравлений превысил уровень 2022 года в 1,5 раза и средний областной уровень в 1,8 раза. Показатель смертности от суицидальных отравлений также превысил средний областной уровень в 2,4 раза.

Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора рекомендует проявлять осторожность при приёме лекарственных средств, избегая передозировок, и соблюдать правила хранения и использования лекарств в домашних условиях.