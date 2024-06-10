В Нижнем Тагиле погоня экипажа ДПС за пьяным водителем попала на видео

Днём 8 июня тагильские автолюбители стали очевидцами эпичной погони сотрудников ГИБДД за нетрезвым водителем на Южном подъезде. Видео опубликовано в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На видеозаписи видно, как ВАЗ-2109 виляет между рядами, а за ним гонится патрульный автомобиль. В какой-то момент нарушитель останавливается и сотрудники ДПС силой вытаскивают водителя из-за руля и задерживают.

«В 12:37 в районе 11 км 400 м автодороги “Южный подъезд к городу Нижний Тагил” водитель автомобиля ВАЗ-2109 (мужчина 1988 года рождения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan Terrano под управлением мужчины 1972 года рождения», — уточнили детали дорожно-транспортного происшествия паблику «Инцидент Нижний Тагил» в отделении по пропаганде ГИБДД Нижнего Тагила.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишённым права управления транспортными средствами), по ст. 12.15 КоАП РФ, а также по ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО.