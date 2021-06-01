В Нижнем Тагиле «погоня» экипажа ДПС за квадроциклом попала на видео

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на квадроцикле на большой скорости мчится по частному сектору, а вслед за ним едет экипаж ДПС. Автор ролика предположил, что полицейские устроили погоню за водителем мотовездехода, но догнать «нарушителя» экипаж так и не смог. АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила опровергли факт погони и заявили, что сотрудники ДПС следовали на маршрут патрулирования в Дзержинский район.

«Видео снято 27 мая около 19:30 на улице Урожайной. Экипаж спокойно едет на смену, без звуковых сигналов и с небольшой скоростью», — прокомментировали в ведомстве.