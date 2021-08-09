В Нижнем Тагиле поезд сбил мужчину

Вечером 6 августа на железнодорожном переезде «Хлебозаводский» на улице Фрунзе поезд сбил мужчину. Как рассказали АН «Между строк» в Управлении на транспорте МВД России по УрФО, в результате столкновения пострадал 49-летний мужчина.

«Мужчина начал двигаться по переходу перед приближающимся поездом. Машинист подавал сигналы большой громкости, однако мужчина на них не отреагировал, столкновения избежать не удалось. С различными травмами пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что тагильчанин шёл на автобусную остановку, приближающийся тепловоз видел, но не смог оценить степень угрожавшей его жизни опасности. На момент ЧП мужчина был трезв», — уточнили в транспортной полиции.

По данным АН «Между строк», до прибытия скорой помощи пострадавший находился в сознании.