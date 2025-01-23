В Нижнем Тагиле подвели итоги подготовки к отопительному сезону 

Сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии Нижнетагильской думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству начальник управления городским хозяйством мэрии Александр Охремчук рассказал об итогах подготовки и начале отопительного сезона 2024-2025 годов.

«На начало отопительного сезона в городе насчитывается 2510 многоквартирных домов, подключённых к централизованной системе отопления. Большая часть — 2485 домов, согласно информации, предоставленной управляющими компаниями в адрес управления ЖКХ, была подключена к системе отопления в период с 23 сентября 2024 по 28 сентября 2024 года. В трёх домах на улицах Западной, 7, Вязовской, 11 и Космонавтов, 18 по решению собственников срок подключения домов к отоплению был перенесён на более позднее время в связи с благоприятными погодными условиями. В связи с порывами на внутридомовых инженерных сетях после запуска отопления в 22 домах проводились ремонтно-восстановительные работы», — рассказал Александр Охремчук.

Подключение указанных 25 многоквартирных домов произведено в период с 29 сентября 2024 по 15 октября 2024 года.

В ходе реализации региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023-2027 годы на территории Дзержинского района в 2024 году выполнены работы по капитальному ремонту 5 участков сетей теплоснабжения протяженностью 4,2 км. По словам Александра Охремчука, работы по ремонту тепловых сетей завершены. Все участки запущены по нормальной схеме.