В Нижнем Тагиле подвели итоги отопительного сезона

В Нижнем Тагиле снизилось количество коммунальных аварий на теплосетях. Об этом накануне, 17 июня, рассказали представители администрации города и теплоснабжающих предприятий на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

Согласно результатам гидроиспытаний, в Дзержинском районе, который обслуживает МУП «Горэнерго-НТ», количество прорывов труб уменьшилось — с 91 до 81 по сравнению с прошлым сезоном. Прорывы смещаются в сторону распределительных сетей.

В зоне ответственности НТ МУП «Тагилэнерго», обеспечивающего теплом центр города, Тагилстрой и часть пригорода, тоже зафиксировано меньше утечек — 94 (106 в прошлом сезоне). Зимой в городе не произошло ни одного отключения тепла, которое длилось бы больше шести часов.

По словам начальника управления городским хозяйством Нижнего Тагила Александра Охремчука, в рамках подготовки к отопительному сезону выполнено 472 мероприятия, затраты на их реализацию составили 1,5 млрд рублей.

«Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, в основном были предусмотрены текущие ремонты оборудования и замена наиболее изношенных сетей, которые осуществлялись на средства предприятий. В целом по городу произведён ремонт 24 километров сетей теплоснабжения, в том числе муниципальных 17 километров. За счёт средств областного бюджета отремонтировано 4 километра сетей теплоснабжения. Затрачено на ремонт сетей теплоснабжения 675 млн рублей, в том числе средств областного бюджета 236 млн рублей. На подготовку теплоисточников израсходовано 233 млн рублей», — рассказал чиновник.