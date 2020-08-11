В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса на лучший веломаршрут

В Нижнем Тагиле завершился городской конкурс на лучшие идеи велопарковки и веломаршрута. Его проводили Центр развития туризма, межрегиональная общественная организация «Вело-Город» и городской велоклуб. По словам организаторов, это первый шаг в развитии велосипедной инфраструктуры города.

На конкурс было представлено 29 работ от 23 участников. В состязании на лучшие идеи приняли участие тагильчане разного возраста, самой молодой конкурсантке, Кате Грязевой, 4 года. Девочка предложила создать велопарковку в виде астрономических часов из музея «Дом Черепановых».

По результатам интернет-голосования лучшей идеей велопарковки признан проект Елены Вершининой «Ведущее колесо», а лучшим веломаршрутом — проект «Малахитовый велотрек» Георгия Круглова. Георгий подготовил отличную презентацию своего маршрута и смастерил целый макет, изображающий велотрек в 3D, отмечают в Центре развития туризма.

Параллельно с народным голосованием идеи участников оценивало жюри, которое выбрало победителей в двух номинациях. В номинации «Идея велопарковки» третье место досталось Марии Безденежных, второе место у Антона Манина, первое — у Татьяны Рогожиной.

Дмитрий Выйский удостоен третьего места за маршрут «Семь паровозов». Второе место у Светланы Коноваловой, которая предложила маршрут «Индустриальный Тагил». Лучшим признан маршрут «Зелёнка» Татьяны Рогожиной.