В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

В Качканаре и Нижнем Тагиле назвали имена победителей ежегодного грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». По итогам конкурса жюри выбрало 19 лучших социально значимых проектов, на реализацию которых ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей.

В Нижнем Тагиле финансовую поддержку получил проект «Маленького театра» под названием «АРТ-гостиная» (12+). Он включает в себя выставочные экспозиции, проведение мастер-классов, ярмарок, концертов, поэтических вечеров, презентаций книг.

Также ЕВРАЗ поддержал проект «Господа Демидовы представляют!» (6+) — это серия из четырёх настольных деревянных игр на индивидуальном подстолье, с возможностью их одновременного использования на уличных площадках. Проект придумал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

230 тысяч рублей выделили на передвижную лабораторию «ФИНобуч», которая будет формировать финансовую грамотность тагильских школьников. Полмиллиона пойдут на реализацию проекта общественника Александра Коченкова в сфере инватуризма, суть которого — дать возможность людям с ОВЗ путешествовать по родному краю.

ЕВРАЗ поддержал проект по благоустройству и озеленению территории у школы № 90. Также 120 тысяч рублей выделят шахматно-шашечному центру им. Зудова на создание условий для обучения игре в шахматы и шашки.

Всех победителей грантового конкурса можно посмотреть по ссылке.