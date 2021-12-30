В Нижнем Тагиле подвал жилого дома на Вагонке затопило фекалиями

Жильцы дома № 17 на улице Окунева жалуются на регулярное затопление подвала канализационными водами. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на председателя местного ТСЖ, более чем за год было около 30 таких затоплений. Одно из последних произошло 17 декабря.

«Затопления начались ещё три-четыре года назад. Но с сентября 2020-го более 30 таких затоплений, запах из канализации стоит невыносимый. Два года я это терпел, год назад начал выходить с документами», — заявил председатель ТСЖ Георгий Алексеев.

Директор УК «Комстрой», обслуживающей дом, Данил Иванов рассказал изданию, что сотрудники УК оперативно реагируют на ЧП и передают информацию в ООО «Водоканал-НТ».

В пресс-службе ООО «Водоканал-НТ» АН «Между строк» пояснили, что одной из причин затопления стал засор из строительного и бытового мусора.

«Для выяснения причин периодического затопления подвала дома ООО “Водоканал-НТ” был проведён ряд мер, включающих прочистку, промывку сети канализации, в том числе телеинспекционное обследование (теледиагностика) участка сети водоотведения диаметром 200 мм на внутридомовой территории. В результате обследования был обнаружен участок трубы d-200 мм, заполненный строительным и бытовым мусором неустановленного происхождения. Специалистами компании с 16 по 19 декабря выполнены работы по устранению засора с применением специальной гидродинамической машины (Акваджет)», — рассказали в «Водоканале-НТ».

Также в ресурсоснабжающей организации отметили, что 21 июля 2021 года был проведён комиссионный осмотр подвального помещения дома. В результате обследования был обнаружен разрыв внутридомовой сети канализации и подтекание дождевых вод в подвальное помещение дома через фундамент. Специалисты выяснили, что причиной затопления является не подпор на сетях наружной канализации, а несоблюдение управляющей компанией установленных требований к герметичности фундаментов и внутренних сетей канализации.