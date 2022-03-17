В Нижнем Тагиле подрядчик будет восстанавливать сломанную снегоуборщиком ограду набережной

В Нижнем Тагиле уборка снега на набережной Тагильского пруда обернулась разрушениями. Снегоуборщик разбил гранитнуют литку, поломал заборы и ветви деревьев. Все проблемы будет устранять компания «Комавтотранс», которая занимается обслуживанием прогулочной зоны.

Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» проверило состояние набережной после жалоб тагильчан и обязало компанию исправить положение.

«По всем повреждениям в районе набережной были составлены акты Службой заказчика городского хозяйства. Ветви деревьев уже подпилены, а пролёт ограждения и бордюры будут восстановлены в ближайшее время», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации.

Фото: Tagilcity.ru Фото: Tagilcity.ru Фото: Tagilcity.ru

По информации управления городским хозяйством, все дефекты подрядная организация, которая отвечает за содержание набережной, должна устранить за счёт собственных средств. С 2018 года тагильская компания «Комавтотранс» постоянно заявляется на аукционы и занимается содержанием парков, скверов и набережной города. Однако уборку снега на набережной Тагильского пруда вело ООО «Капиталстрой».

Отметим, тагильчане уже давно отмечают плохое состояние набережной: разрушенную плитку, сломанный забор. Зимой дорожки покрыты льдом, гулять по такой набережной удаётся с трудом. Прошлой осенью на детской площадке у фонарных столбов отсутствовала крышка, которая должна защищать проводку. Тогда никто из детей не пострадал, а проблему быстро устранили.