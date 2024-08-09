В Нижнем Тагиле подросток на питбайке устроил ДТП

Накануне, 8 августа, 14-летний подросток на питбайке SZC GR8, двигаясь по улице Азовской в сторону улицы Крымской, при выезде со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и въехал в Kia Rio под управлением 50-летнего мужчины. Как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, ДТП произошло у дома № 13/2 на улице Азовской. В результате аварии несовершеннолетний с открытым перелом правого бедра доставлен для оказания медицинской помощи в детскую ЦГБ № 3.

«Автоинспекторами установлено, что подросток управлял питбайком мощностью 300 куб. см в мотошлеме и в защитной экипировке. Родители подростка знали о его навыках вождения. Несмотря на то, что питбайк приобрёл отец семьи для себя, первоначальные навыки управления мототехникой сын получил именно от него. Питбайк хранился в гараже, ключи от гаража находились в открытом доступе. В момент происшествия подросток находился на прогулке с разрешения родителей, однако без спроса взял питбайк, чтобы покататься. О поездке сына на питбайке законные представители не знали и запрещали управлять питбайком в их отсутствие», — сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, в рамках которой будет организован выход в учебную организацию по месту обучения ребёнка в целях проведения комиссионного обследования на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах.

Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.