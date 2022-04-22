В Нижнем Тагиле подростки сломали рольставни хозяйственного магазина на Вагонке

В Нижнем Тагиле ночью 21 апреля молодые люди незаконно подняли рольставни окон магазина «Хозтовары» на проспекте Вагоностроителей, 2, чтобы проникнуть внутрь. Камера наружного наблюдения зафиксировала акт хулиганства, сообщает ИА «Все новости».

На кадрах с камеры видно, как подростки пытаются поднять ставни, пинают их, оставляя вмятины. Хозяйка магазина Наталья рассказала изданию о том, что из-за проделки тинейджеров один из входов в помещение оказался заблокированным.

«У меня два крыльца и два входа. Рольставни на одном из них подростки испортили, теперь их нельзя открыть, поэтому менять придётся, скорее всего. Ещё пытались открыть, а потом запинали подвальное окно», — сообщила женщина.

Наталья написала заявление в отдел полиции № 17. На данный момент организована проверка. В МВД просят очевидцев происшествия обратиться по телефону 8 (3435) 97-68-02.