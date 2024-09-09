В Нижнем Тагиле подростки разбили светофор и положили самокат на рельсы в районе железнодорожной станции «Вагонозавод». Работники станции обнаружили повреждения маневрового сигнала М8, после чего обратились в дежурную часть Линейного отдела. Транспортная полиция провела проверку по поводу этого инцидента.

Правоохранители установили, что виновниками происшествия оказались семеро школьников в возрасте от 9 до 15 лет, учащиеся одной из местных школ.

«В ходе профилактической работы с несовершеннолетними инспектор по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Олеся Дыбова установила личности семерых подростков, причастных к инциденту на станции “Вагонозавод”. Это компания мальчиков 2011, 2012 и 2015 годов рождения и две девочки 2009 и 2011 годов рождения. Несовершеннолетние проводили досуг в зоне движения поездов, и один из подростков, 13-летний мальчик, из любопытства положил сломанный детский самокат на рельсы и разбил маневровый светофор М8. Сам несовершеннолетний признался в содеянном», — сообщили в Линейном отделе.

В полиции отмечают, что дети — участники инцидента воспитываются в неблагополучных семьях. Пятеро учатся в местной школе, двое подростков воспитываются в школе-интернате. Инспектор ПДН провела с подростками, их родителями и законными представителями профилактические беседы о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

В отношении законных представителей юных хулиганов будут составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), на основании которых будет решён вопрос о привлечении их к ответственности.