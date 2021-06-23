В Нижнем Тагиле подростки ради роликов в TikTok скручивают фирменные колпачки с автомобильных ниппелей (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле и Верхней Салде зафиксированы случаи кражи фирменных колпачков на ниппели автомобильных колёс. Такой новый челлендж придумали себе несовершеннолетние пользователи TikTok. Средь бела дня подростки ищут автомобили, на которых установлены красивые колпачки на ниппели и скручивают их. Чаще всего школьники снимают на видео и сам процесс кражи, после чего выкладывают его в соцсети, хвалясь перед своими подписчиками уловом.

«Хочу предупредить всех владельцев автомобилей о новом тренде в TikTok. Вчера в центре города удалось догнать и отловить двоих таких подростков (на видео). Сделал устное предупреждение, но предупредил, что в случае появления хоть царапины, хоть чего-то ещё на моём автомобиле будет заявление в полицию. Если они способны на воровство такой мелочи, то могут и зеркала скрутить, и аккумулятор снять, и просто напакостить», — пишет в паблике «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» автолюбитель Игорь.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что пока подобных заявлений от автолюбителей в полицию не поступало.

Наши соседи из Верхней Салды также стали невольными участниками нового молодёжного развлечения.

«Два мальчишки на великах, с рюкзаками скручивали колпачки от машины (колпачки необычные, цветные с логотипом). Один успели скрутить. Муж увидел в окно и шугнул их. Они уехали, но через некоторое время вернулись за следующими, с ними был парень постарше, лет 16. Муж их сфоткал. Убыток, конечно, небольшой, но осадок от такого хулиганства неприятный», — делится в соцсетях жительница Верхней Салды.

Само движение «собирателей колпачков» зародилось ещё в 2019 году, но из-за пандемии не получило широкого распространения. В начале этой весны тренд начал вновь собирать последователей по всей стране. При этом сами воришки разделились на два лагеря. Одни скручивают колпачки ради хайпа, а вторые пытаются перепродать их, снижая цену набора в 10 раз.