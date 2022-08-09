В Нижнем Тагиле подростки пожаловались на агрессивного мужчину, который избил их приятеля за раскиданный мусор   

8 августа в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появился пост о том, что у дома № 39 на проспекте Вагоностроителей неизвестный мужчина избил подростка. По словам приятеля пострадавшего, они компанией сидели на лавочке возле дома, когда агрессор вышел из дома вместе со своей женой и малолетним ребёнком. Группа подростков вызвала недовольство у мужчины из-за разбросанного вокруг лавочек мусора. Молодые люди утверждали, что беспорядок был не по их вине, но всё равно подобрали разбросанный мусор. Как рассказали очевидцы, чтобы преподать урок молодёжи, мужчина схватил за волосы одного из подростков и начал наносить ему удары по голове и рёбрам.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что заявлений по данной ситуации в полицию не поступало. Представители правоохранительных органов рекомендуют пострадавшему обратиться в органы внутренних дел для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося.