В Нижнем Тагиле подростки помочились на здание общества инвалидов, а после избили прохожего

В Нижнем Тагиле 13 мая подросток помочился на дверь помещения общества инвалидов, а после с компанией сверстников избил прохожего, сообщает TagilCity.ru. Председатель общества инвалидов написал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка.

Вчера утром председатель общества инвалидов Игорь Постаногов, придя на работу, обнаружил, что дверь и крыльцо их здания на Ленинградском проспекте, 38 испачканы. Мужчина ознакомился с записями с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала группу подростков. На кадрах видно, как один из молодых людей помочился на входную дверь общества инвалидов, а второй справил нужду в кусты.

Далее подростки избили проходившего мимо мужчину. Парни нанесли ему удары руками и ногами. Всего на месте инцидента было семь подростков, некоторые из них в беспорядках не участвовали.