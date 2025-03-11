В Нижнем Тагиле подростки подожгли холодильник и едва не спалили квартиру

Полиция Нижнего Тагила начала проверку по факту пожара, который произошёл в ночь на 8 марта в одной из квартир дома № 43 на улице Землячки. Как сообщают подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил», 12-летний подросток в компании друзей решил устроить фаер-шоу прямо в квартире. Сначала мальчик поджигал бумагу, но этого ему показалось мало, и тогда он положил плед в пустой холодильник и поджёг ткань.

Рано утром местные жители, обеспокоенные запахом едкого дыма, гарью и шумом, вызвали пожарных. В 7:00 жильцы смогли вернуться в свои квартиры. По словам соседей, пожар возобновился через полтора часа из-за хлама, находившегося в квартире.

«По счастливой случайности, никто не пострадал. Родители подростка, устроившего пожар, в этой квартире не проживают. Мать живёт по другому адресу со своим сожителем. Мальчик, по сути, предоставлен сам себе и проживал то с матерью, то с отцом. В последний месяц он находился один в этой квартире. Мать редко приезжала к нему. Видимо, он поссорился с матерью и ушел жить отдельно. Хотя, насколько я знаю, она вообще лишена родительских прав на него», — рассказали очевидцы происшествия.

«Инспекторы ПДН полиции Нижнего Тагила проводят по данному факту проверочные мероприятия, устанавливают более точные и подробные обстоятельства произошедшего. По итогам начавшейся работы родители несовершеннолетних будут привлечены к установленной законном ответственности», — сообщили в пресс-группе МУ МВД “Нижнетагильское”.