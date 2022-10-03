В Нижнем Тагиле подожгли клуб на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле 2 октября в «Клубе паровых коктейлей» по адресу Металлургов, 64 вспыхнул пожар. Как сообщает отдел надзорной деятельности, сообщение о возгорании поступило рано утром, в 04:42.

Огонь повредил имущество клуба. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по эвакуационным лестницам здание покинули 26 человек. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:30. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.