В Нижнем Тагиле подали более 900 заявок на газификацию частных домохозяйств

В Нижнем Тагиле продолжается работа по догазификации микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой, на сегодняшний день частный жилфонд Нижнего Тагила насчитывает около 10 тысяч домовладений, к сетям газоснабжения подключена почти половина из них, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выполнение мероприятий по газификации частного сектора на территории города Нижний Тагил проходит в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» и поручения Президента РФ Владимира Путина «О реализации социальной догазификации». Помимо Нижнего Тагила, в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Чита и Череповец.

Для решения поставленных задач администрацией Нижнего Тагила сформирован адресный перечень негазифицированных домов. Специалисты муниципалитета начали разъяснительную работу с жителями и сбор заявок на первоочередное подключение. Во время подомовых обходов потенциальным заявителям выдаются памятки, в которых прописан перечень действий для осуществления газоснабжения своего домовладения. Предоставляется полная информация о процедуре, стоимости подключения к сетям, а также мерах социальной поддержки по компенсации затрат на газификацию.

На конец августа в Тагилстроевском районе подомовой обход проведён в 11 микрорайонах: Малая Кушва, Кушва (за ГДДЮТ), Ольховка, Смычка, Рудник им. III Интернационала, Сухоложский, Запрудный, Старатель, ТОС «Звёздный», ТОС «Речной», Тагилстрой «Зелёный городок». Оформлена 491 заявка на догазификацию домохозяйств.

На территории Ленинского района согласие на газификацию поступило от 250 домовладений, расположенных на территории Пырловки, Ключиков, Верхней Черемшанки, Голого Камня.

Информирование проходит и в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Проведены встречи с жителями Петриковского посёлка, микрорайона Старая Вагонка, Валегин Бор, Южный ветер и других. В результате на подключение к сетям заявились 163 дома.

В настоящее время обходы и сбор заявок на газификацию во всех трёх районах города продолжаются, актуальная информация направляется в адрес АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу. Напомним, подведение сетей газоснабжения до границ земельных участков для жителей будет бесплатным.