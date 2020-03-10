В Нижнем Тагиле под колёсами поезда погиб мужчина

9 марта около 15:00 на железнодорожных путях станции Смычка был смертельно травмирован мужчина. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователями проведён осмотр места происшествия, тела мужчины, опрошены родственники, сотрудники локомотивной бригады. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили АН «Между строк» в ведомстве.

По данным АН «Между строк», погибшим оказался 49-летний машинист электровоза станции Смычка. Известно, что мужчина находился на выходном и не должен был оказаться на путях в это время.