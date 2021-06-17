В Нижнем Тагиле под колёсами иномарки погиб пешеход

Вчера около полуночи в Нижнем Тагиле возле дома № 88 по Ленинградскому проспекту произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГИБДД.

По данным ведомства, 58-летняя водитель Hyundai Creta, следуя по Ленинградскому проспекту в сторону улицы Зари, допустила наезд на 43-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте.

Женщина пояснила автоинспекторам, что во время движения на автомобиле неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина, после чего она применила экстренное торможение.

В ГИБДД отметили, что водитель имеет 14 лет стажа управления автомобилем. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах. При этом не следует забывать о том, что выходить на проезжую часть можно лишь после того, как вы убедитесь в полной остановке транспортного средства. Двигаться по проезжей части без цели перехода, тем более при наличии тротуара, пешеходных дорожек недопустимо. ГИБДД рекомендует использовать в одежде яркие цвета и светоотражающие элементы, чтобы водитель своевременно заметил вас и принял меры к остановке. В случае обнаружения пешеходов, которые осуществляют движение по проезжей части, сообщайте об этом по телефонам 112 или 8 (3435) 47-70-01.