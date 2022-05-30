В Нижнем Тагиле под колёса автомобиля на перекрёстке попал 9-летний велосипедист

В Нижнем Тагиле на Гальянке, у дома на Черноисточинском шоссе, 19а, 27 мая около 18:00 водитель Renault Logan сбил мальчика на перекрёстке. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 54-летний водитель автомобиля двигался в сторону Черноисточинского шоссе и на нерегулируемом перекрёстке совершил наезд на 9-летнего мальчика, который шёл с велосипедом через дорогу. После столкновения мужчина сразу вызвал скорую помощь. После приезда скорой помощи и осмотра медиками ребёнок был отпущен домой с ушибом ноги.

Как пояснил водитель Renault Logan сотрудникам ГИБДД, в момент ДТП его ослепило солнце и он не увидел переходящего через дорогу мальчика. Полицейские установили, что стаж вождения мужчины составляет 32 года, на его счету пять случаев нарушения ПДД. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был трезв.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу. По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.