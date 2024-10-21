В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры восстановлена на работе беременная женщина

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что женщина с февраля 2024 года работала продавцом-консультантом у индивидуального предпринимателя. В марте 2024 года сообщила работодателю о беременности, после чего индивидуальный предприниматель предложила написать заявление об увольнении по собственному желанию. Под давлением продавец написала указанное заявление и была уволена.

Вместе с тем реального намерения уволиться с работы она не имела, заявление написала под воздействием негативного психоэмоционального состояния. Прокурор обратился в суд в интересах беременной женщины о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав приказ об увольнении незаконным, восстановив на работе заявительницу в должности продавца-консультанта, взыскав в её пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 100 тысяч рублей. Кроме того, в пользу заявительницы взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.