В Нижнем Тагиле по поручению Владимира Путина проведут капремонт травмпункта на Вагонке и построят детский лагерь

В Нижнем Тагиле по поручению президента РФ Владимира Путина проведут капитальный ремонт травматологического пункта в Дзержинском районе и построят круглогодичный детский лагерь. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить проведение в 2024 году ремонтных работ в травматологическом пункте государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области “Городская больница № 1 г. Нижний Тагил” и оснащение его необходимым медицинским оборудованием, а также строительство в 2024–2025 годах в районе г. Нижний Тагил детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия», — сказано в документе.

Работы по ремонту травмпункта будут финансироваться из средств федерального и областного бюджетов, по поручению губернатора Евгения Куйвашева уже выделено 760 тысяч рублей на разработку проектной документации.

«Специалисты травматологического пункта круглосуточно оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь пациентам Нижнего Тагила и Горнозаводского округа Свердловской области. Капитальный ремонт позволит нашему высокопрофессиональному коллективу принимать пациентов в комфортных условиях, а оснащение оборудованием, безусловно, повысит качество и доступность медицинской помощи. На реализации этой задачи сосредоточены усилия Минздрава Свердловской области и нашей больницы», — сказал главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

Полная стоимость работ будет известна после подготовки проекта, ремонт начнётся не позднее августа 2024 года, завершить его планируют в начале 2025 года.

Здание, где сегодня находится травмпункт, было построено в 1947 году, его площадь составляет 1,4 тысячи кв. метров. Необходимо будет капитально отремонтировать кровлю, фасад, входные группы, инженерные сети, внутренние помещения, заменить окна, создать условия для маломобильных граждан.