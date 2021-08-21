В Нижнем Тагиле по подозрению во взятке задержали зампрокурора

Заместитель прокурора Ленинского района Алексей Терзиогло задержан ФСБ и допрошен в качестве подозреваемого по статье 290 УК РФ — его подозревают в получении взятки с подсудимого по делу трёхлетней давности, со ссылкой на источник пишет TagilCity.ru.

По данным издания, он находится в отпуске и уже написал рапорт об увольнении со службы

Во второй половине августа, по данным источника, силовики допрашивали Алексея Терзиогло по делу о хищении на «Уральском заводе пластификаторов», где обвиняемым был Дмитрий Писцов.

По версии источника издания, зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора и получил за это деньги. Однако в 2020 году в отношении Писцова был вынесен обвинительный приговор сразу по двум статьям УК, который сейчас находится на стадии обжалования. Тогда Ленинский районный суд назначил наказание в размере полутора лет колонии-поселения и 150 тысяч штрафа.

Собеседник редакции, знакомый с ситуацией, поясняет, что Алексей Терзиогло, обвиняемый во взятке в особо крупном размере, воспользовался статьёй 51 Конституции и отказался давать показания.

В пресс-службе областной прокуратуры отказались комментировать уголовное дело, сославшись на подведомственность Следственного комитета. Однако и в этом ведомстве комментарии редакции не предоставили, не опровергнув и не подтвердив факты обвинения подполковника юстиции Терзиогло.