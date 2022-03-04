В Нижнем Тагиле по больницам и ковидариям будут ходить православные священники

В Свердловской области с 4 марта православных священников будут пускать в стационары. Об этом сообщает «Православная газета». Жители Нижнего Тагила также смогут обратиться в приходы с просьбой пригласить священника в больницу.

24 февраля Министерство здравоохранения Свердловской области подписало приказ о праве на получение духовной помощи пациентами всех стационаров, в том числе и «красных зон».

Священнослужителей будут приглашать в часы посещений согласно распорядку дня медицинского учреждения по просьбе самих пациентов либо их родственников. Для этого Минздрав РФ разработал единые правила для допуска в больницы. Согласно рекомендациям, в учреждения будут допускать священников, которые привиты от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Исключение сделают для тяжелобольных пациентов, к ним священнослужители смогут приходить в любое время. В каждом медицинском учреждении будет назначен ответственный сотрудник, который будет следить за посещением.