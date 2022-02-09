В Нижнем Тагиле платёж по ипотеке увеличился почти на 11%

В Нижнем Тагиле за прошедший год средний ежемесячный ипотечный платёж при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке увеличился на 10,8%. Это самый низкий показатель среди 75 крупных городов, сообщает РИА Недвижимость.

В России с января 2021 года по январь 2022 года сильнее всего увеличился платёж в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани — прирост составил от 41,6% до 82,4%. В 22 городах России из 75 крупнейших покупка однокомнатной квартиры в ипотеку стала дороже в диапазоне от 30,7% до 39,8%. В Москве средний ежемесячный платёж по ипотеке вырос за год на 22%, в Санкт-Петербурге – на 26%.

«В начале 2022 года наименее выгодно приобретать жильё в ипотеку в Новороссийске. Средний ипотечный платёж для однокомнатной квартиры, приобретённой в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос почти в два раза», — рассказал РИА Недвижимость партнёр консалтинговой группы SRG Борис Терехов, добавив, что более чем на 40% средние платежи по ипотеке увеличились в Казани и Сочи.