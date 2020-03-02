В Нижнем Тагиле первая весенняя неделя будет пасмурной

В первую весеннюю неделю жителей Нижнего Тагила ожидают пасмурная погода и колебания температуры воздуха от минус двух до плюс четырёх градусов в дневное время. Ночью столбики термометров, по данным синоптиков, будут опускаться до плюс одного градуса во вторник, 3 марта, и до минус 5-12 градусов в среду и четверг. Ветер прогнозируется преимущественно юго-западный и западный, магнитное поле неустойчивое. Также возможны осадки в виде мокрого снега.

На севере Свердловской области с 2 по 4 марта температура воздуха будет опускаться до минус 14 градусов в ночное время. На юге региона – достигать плюс 6 градусов днём. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о гололедице на дорогах и тротуарах, мокром снеге с дождём и западном ветре с порывами до 14 м/с.