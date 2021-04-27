В Нижнем Тагиле перекрыто Свердловское шоссе. Из-за строительства моста водители вынуждены стоять в часовых пробках

Южный въезд в город по Свердловскому шоссе перекрыт из-за строительства моста через Нижнетагильский пруд. Весь транспорт объезжает дорогу у полигона «Старатель». С главной дороги водителям приходится съезжать в сторону сада «Старатель-3», налево от магазина «АСМОТО Тагил». Как сообщает АН «Между строк» наш читатель Павел Лисин, с утра там образовалась часовая пробка.

«На Старателе сегодня утром была жуткая пробка. Не могли выехать с 9:50. Ехали из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Пробка начиналась от второй проходной полигона. Выехали со Старателя только в 10:40. Знак объезда, честно говоря, я не увидел. Ехали вслед за другими машинами», — рассказывает Павел.

В администрации города уточняют, что движение через трассу ограничено из-за работ по монтажу балок центрального пролёта. Работы начались 26 апреля и продлятся два дня. После этого движение по главной дороге должно быть восстановлено.

На выезде с второстепенной дороги, а именно на перекрёстке улицы Гагарина и Свердловского шоссе, ДПС организовала регулировку движения. По словам водителей, зелёный сигнал светофора на этом перекрёстке горит для автомобилистов 19 секунд, а красный — около 80.