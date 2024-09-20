Общество
Автоновости

В Нижнем Тагиле перекроют четыре центральные улицы на время легкоатлетического забега «Кросс нации»

20.09.2024 11:28
В Нижнем Тагиле перекроют четыре центральные улицы на время легкоатлетического забега «Кросс нации»

В эту субботу, 21 сентября, в Нижнем Тагиле пройдёт легкоатлетический забег «Кросс нации» (0+). С 08:00 и до окончания мероприятий будут закрыты для движения транспортных средств четыре автомобильные дороги.

Как сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения», движение будет перекрыто по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской, по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Строителей, по улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова, по улице Красноармейской на участке от улицы Уральской до улицы Горошникова.

 

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