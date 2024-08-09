В Нижнем Тагиле перекроют центральные улицы на время проведения праздничных мероприятий в честь Дня города (КАРТА)

В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта с 9 августа до окончания мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, сообщает мэрия.

9 августа с 21:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова и на участке от дома № 1а на проспекте Строителей до дома № 31 на проспекте Ленина.

10 августа с 15:00 до окончания мероприятий ограничат движение по улицам Огаркова (от проспекта Ленина до улицы Уральской), Красноармейской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова), Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова), Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова), Уральской (от дома Nº 1 на проспекте Ленина до улицы Красноармейской), Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральской) и по проспекту Строителей (от дома Nº 1а на проспекте Строителей до дома Nº 31 на проспекте Ленина).

Кроме того, на некоторых участках будет запрещена парковка. Со вчерашнего вечера до 12 часов 11 августа парковаться нельзя за «Современником» и перед Свердловским областным медицинским колледжем.

С 18:00 9 августа до окончания мероприятий: на улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова) и на проспекте Строителей (от дома Nº 1а на проспекте Строителей до дома Nº 31 на проспекте Ленина).

10 августа с 08:00 до 13:00 — у подножья Лисьей горы.

10 августа с 08:00 до окончания мероприятий:

— перед зданием Историко-краеведческого музея;

— на улице Огаркова (от проспекта Ленина до улицы Уральской);

— на улице Красноармейской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

— на улице Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

— на улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

— на улице Уральской (от дома Nº 1 на проспекте Ленина до улицы Красноармейской);

— на улице Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральской);

— на проспекте Строителей (от дома Nº 1а на проспекте Строителей до дома Nº 31 на проспекте Ленина);

— въезд (выезд) с Уральского проспекта к ФОК «Президентский» (Уральский проспект, 65).