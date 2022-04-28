В Нижнем Тагиле перед выборами губернатора и депутатов НТГД городской избирком лишили полномочий 

Организовывать выборы губернатора Свердловской области и депутатов в городскую думу этой осенью будет Ленинская районная территориальная комиссия Нижнего Тагила. Ранее их организацией занималась Избирательная комиссия Нижнего Тагила. Накануне, 27 апреля, на заседании избирательной комиссии Свердловской области было принято решение о ликвидации нижнетагильского горизбиркома. Нововведения связаны с изменением федерального законодательства. Как рассказала АН «Между строк» глава избиркома Нижнего Тагила Лидия Брызгалова, её ведомство будет работать с ограниченными полномочиями до 1 января 2023 года.

«Наш избирком продолжит работу до конца этого года. А у остальных районных комиссий, помимо Ленинской, остаются те же полномочия. Все районные комиссии всегда участвовали в выборах и работали совместно с участковыми комиссиями, поэтому на ближайших выборах они также продолжат работу, только организовывать теперь будет Ленинская ТИК», — рассказала АН «Между строк» глава избиркома Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

Напомним, выборы депутатов в местный парламент по новым правилам пройдут 11 сентября 2022 года. В конце 2021-го муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе выборов, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам.

Предварительное онлайн-голосование за кандидатов в гордуму Нижнего Тагила пройдёт с 23 по 29 мая.