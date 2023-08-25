В Нижнем Тагиле перебегавшая через дорогу пенсионерка попала под колёса автомобиля

24 августа в 13:25 возле дома № 24 на проспекте Строителей Subaru Impreza при выезде с прилегающей территории сбила 66-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне установленного места. Пострадавшая была доставлена в больницу. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам. Перед переходом необходимо обязательно убедиться в безопасности. Водитель, управляя транспортным средством, должен осуществлять постоянный контроль за дорожной ситуацией, чтобы вовремя заметить опасность и принять меры по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения», — напомнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.