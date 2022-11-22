В Нижнем Тагиле пенсионерку выселили из муниципального жилья из-за долгов по квартплате. Женщина заявляет, что в квартире остались 10 голодных кошек (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле пожилую женщину выселили из муниципальной квартиры из-за долгов по квартплате, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Перец | Нижний Тагил». Подписчица сообщества встретила на улице плачущую пенсионерку, которая рассказала, что её выселили из квартиры на улице Аганичева, 26 и переселили в аварийное жильё на Сухоложском посёлке. При этом приставы отобрали у неё ключи, а квартиру опечатали.

Женщина пожаловалась также, что в прежней квартире остались около 10 кошек, о дальнейшей судьбе которых ей никто не сообщил. Теперь она каждый день приходит к своему бывшему дому и пытается понять, где сейчас находятся её питомцы и живы ли они.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, долг пожилой тагильчанки за коммунальные услуги составляет более 200 тысяч рублей.

«18 ноября судебными приставами было приведено в исполнение решение суда по выселению нанимателей из муниципального жилого помещения за долги в размере более 200 тысяч рублей. В МКУ “Служба правовых отношений” сообщили, что жильцы из указанной квартиры по адресу: улица Аганичева, 26 переселены на новое место жительства — также в муниципальное жилое помещение вместе с домашними питомцами (семь кошек). Других домашних животных в квартире не осталось», — пояснили в пресс-службе администрации города.