В Нижнем Тагиле пенсионерка, желая заработать на инвестициях, отдала мошенникам более 1 млн рублей

В Нижнем Тагиле пенсионерка неудачно инвестировала свои сбережение и отдала мошенникам более 1 млн рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», женщина, просмотрев новостную ленту, увидела рекламу о возможностях инвестирования в известную компанию и, перейдя по ссылке, ввела свои личные данные в электронную форму. Позднее ей позвонил неизвестный, представившийся брокером, и объяснил систему заработка, что вызвало интерес у потерпевшей.

«Следуя указаниям мошенника, тагильчанка совершила несколько переводов через мобильное приложение банка на общую сумму более 1 млн рублей . После этого мошенники перестали выходить на связь. Через некоторое время пенсионерке снова позвонили, предложив помощь в возврате денежных средств за дополнительную плату, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», — сообщили в полиции.

Заявление от пенсионерки о том, что неизвестные лица путем обмана завладели ее денежными средствами, поступило накануне, 15 января, в дежурную часть отдела полиции № 17 Нижнего Тагила.