В Нижнем Тагиле пенсионерка зарезала мужа-инвалида из-за ревности

20 мая в одной из квартир дома на улице Полярной в микрорайоне Кирпичный Нижнего Тагила произошло убийство. По данным полиции, на почве пьяной ссоры 63-летняя женщина зарезала частично парализованного 60-летнего супруга. Ранее пенсионерка уже была судима за угрозу убийством.

«Под воздействием спиртного между ещё совсем недавно вполне благополучной парой вспыхнул конфликт, супруги вспомнили былые семейные претензии друг к другу, что в итоге и вылилось в жестокую поножовщину по отношению к неподвижному хозяину квартиры, — рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Судмедэксперт насчитал на теле мужчины более 20 ножевых ранений. Полицейские изъяли на месте преступления 10 ножей. Подозреваемая дала признательные показания.