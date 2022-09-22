Происшествия

В Нижнем Тагиле пенсионерка забрала себе чужой кошелёк. Теперь её ищет полиция (ВИДЕО)

22.09.2022 16:47
В Нижнем Тагиле пенсионерка забрала себе чужой кошелёк. Теперь её ищет полиция (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила ищет женщину, которая забрала кошелёк у пенсионерки на кассе магазина на улице Фрунзе. В отдел полиции обратилась 69-летняя тагильчанка. Потерпевшая рассказала, что случайно оставила на кассе свой кошелёк, в котором была 41 тысяча рублей. 

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», правоохранители изучили записи камеры видеонаблюдения и заметили подозреваемую, которая забрала оставленный кошелёк. 

В настоящее время в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В полиции просят всех, кто опознал женщину на видео или располагает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефону +7 (3435) 97-64-02.

Видео: паблик во «ВКонтакте» «МУ МВД России “Нижнетагильское”»
Фото: 
скриншот видео / паблик во «ВКонтакте» «МУ МВД России “Нижнетагильское”»
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