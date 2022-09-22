В Нижнем Тагиле пенсионерка забрала себе чужой кошелёк. Теперь её ищет полиция (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила ищет женщину, которая забрала кошелёк у пенсионерки на кассе магазина на улице Фрунзе. В отдел полиции обратилась 69-летняя тагильчанка. Потерпевшая рассказала, что случайно оставила на кассе свой кошелёк, в котором была 41 тысяча рублей.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», правоохранители изучили записи камеры видеонаблюдения и заметили подозреваемую, которая забрала оставленный кошелёк.

В настоящее время в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В полиции просят всех, кто опознал женщину на видео или располагает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефону +7 (3435) 97-64-02.