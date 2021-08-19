В Нижнем Тагиле пенсионерка спешила приготовить пищу и устроила пожар в саду

Днём 18 августа за Исинским трактом в садоводческом товариществе № 3 «Треста 88» произошёл пожар. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, для приготовления пищи 72-летняя женщина решила разжечь печку-буржуйку, которая находилась у неё на участке. Для розжига пенсионерка воспользовалась бензином. Горючая жидкость попала не только на одежду женщины, но и на садовую мебель и деревянный настил. Когда хозяйка зажгла спичку, у неё загорелись рукава одежды и вещи, находившиеся рядом. Затем огонь перекинулся на сарай. До прибытия пожарной охраны потушить пожар помог сосед, который заметил дым. Пенсионерка получила ожоги и была госпитализирована.