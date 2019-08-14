В Нижнем Тагиле пенсионерка погибла после падения из окна 

В Нижнем Тагиле 86-летняя женщина выпала из окна 4-го этажа шестиэтажного жилого дома на Тагилстрое. Трагедия произошла 14 августа примерно в 16:30 по адресу улица Попова, 19.

По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», после падения женщина была ещё жива, однако скончалась до приезда медиков.

«Она выпала в одежде и с сумкой», — написала в комментариях пользователь Юлия Ванечкина, которая утверждает, что была свидетелем происшествия.

По словам источника АН «Между строк», пенсионерка пыталась покинуть квартиру через окно при помощи верёвки. При этом дверь квартиры была закрыта изнутри, ключ находился в замочной скважине. Посторонних в квартире не было.