В Нижнем Тагиле пенсионерка погибла под колёсами тепловоза

В Нижнем Тагиле под колёсами тепловоза погибла 66-летняя женщина. Трагедия произошла 21 марта на подъездных путях Высокогорского ГОКа. По данным пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», тагильчанка переходила железную дорогу недалеко от Казанского мужского монастыря, когда её зацепил тепловоз. Машинист не заметил пешехода на путях. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Сейчас следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту произошедшего, пишет ИА «Все новости». Специалисты устанавливают причину трагедии, а также её возможных свидетелей.