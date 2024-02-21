В Нижнем Тагиле пенсионерка хотела помочь внучке найти телефон, опубликовав пост в соцсетях, но стала жертвой мошенников

В Нижнем Тагиле пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась 24 тысяч рублей. Как рассказывает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», женщина, узнав от внучки, что та потеряла телефон, решила помочь ей в поисках и опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост о пропаже, в котором оставила личный номер телефона. В течение 10 минут тагильчанке позвонил неизвестный мужчина и предложил за 500 рублей найти пропавший телефон по геолокации.

«Незнакомец предложил женщине установить на телефон приложение, на которое он пришлёт ссылку. Тут же в мессенджере он направил ссылку. Как только женщина перешла по ней, началась установка неизвестного ей приложения. Какие дальше действия она выполняла в этом приложении, женщина не понимала, просто делала, как говорил оппонент», — рассказывают в полиции.

В итоге пенсионерке пришло сообщение от банка о списании 24 тысяч рублей. Оказалось, что она открыла мошенникам доступ к своему счёту. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.