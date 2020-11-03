В Нижнем Тагиле пенсионер сбил 77-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле 67-летний водитель LADA XRAY сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошёл 3 ноября около 15 часов дня на улице Садовая рядом с Железнодорожным вокзалом.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 77-летняя тагильчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля LADA XRAY допустил наезд на пенсионерку. В результате ДТП женщина получила травмы, её доставили в медучреждение для оказания помощи. Водитель на момент аварии был трезв.

Отдел пропаганды ГИБДД сообщает, что с начала 2020 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 54 аварии с участием пешеходов, в результате которых 5 человек погибли, 51 получили травмы различной степени тяжести. Из низ 23 аварии произошли на пешеходных переходах. В Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения даже на пешеходных переходах. Важно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства пропускают вас.