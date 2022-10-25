В Нижнем Тагиле пенсионер начал разводить кур в подвале многоквартирного дома (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 5 на улице Всеобуча (микрорайон Новая Кушва) жалуются на настоящий курятник в подвале здания, который организовал их сосед-пенсионер. Жительница дома Ирина, недовольная таким соседством, рассказала АН «Между строк», что птиц мужчина завёл около месяца назад. За это время в подъезде стал отчётливо ощущаться резкий кислый запах куриного помёта, а в подвале, по словам женщины, начала образовываться плесень. С владельцем курятника и раньше случались конфликты: мужчина злоупотребляет алкоголем и часто громко слушает музыку допоздна. Ирина — многодетная мама, и такие условия создают её семье ощутимый дискомфорт. Другие жильцы дома, по мнению Ирины, просто боятся соседа, поэтому отказываются предпринимать активные действия, чтобы решить вопрос с курятником.

«Мы как-то разговаривали с ним [соседом], он говорил о своём намерении завести куриц. Я тогда подумала, что он пошутил, но, как оказалось, нет. На замечания и требования прекратить всё это безобразие он не реагирует. В курятнике примерно пять куриц, может больше. В подъезде уже отвратительно пахнет. Непонятно, чем это всё может закончиться», — рассказала АН «Между строк» Ирина.

Женщина уже обратилась в управляющую компанию и даже к главе города. Владислав Пинаев в личных сообщениях во «ВКонтакте» сослался на то, что этот вопрос — компетенция управляющей компании дома.

«Проблема с курятником в подвале нам известна. Вчера обратилась жительница этого дома, рассказала о проблеме. Мы ей ещё не ответили, не успели, но планируем выписать мужчине предписание о ликвидации всего этого хозяйства. А вот захочет ли владелец куриц его исполнять — большой вопрос. Сам двухэтажный дом старый, 1952 года постройки. В подвале у жителей есть ячейки, где они хранят овощи и соленья зимой. У каждого собственника есть туда доступ. Вот мужчина и сделал из своей ячейки курятник», — рассказал АН «Между строк» начальник участка эксплуатации УК «ПРО» Максим Масленников.

По словам представителя УК, возможным решением для жителей может стать обращение в Роспотребнадзор, чьё предписание о ликвидации курятника предприимчивый сосед уже не сможет так просто проигнорировать.