В Нижнем Тагиле ПАЗ с пассажирами протаранил припаркованную легковушку

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и припаркованного на обочине автомобиля Nissan Qashqai, в который в момент аварии пыталась сесть женщина. Инцидент произошёл 25 ноября около 18:00 на улице Перова.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, пассажирский автобус ПАЗ, за рулём которого находился 43-летний мужчина, двигался со стороны улицы Ульяновской по улице Перова и врезался в стоящий у дома № 4 автомобиль Nissan Qashqai. В момент столкновения в салон легковушки пыталась сесть её хозяйка — 40-летняя женщина. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение для оказания помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автобуса следовал по установленному маршруту № 34 с Рудника на ГГМ. В момент ДТП в салоне кроме водителя находились семь пассажиров, никто из них не пострадал. Как пояснил полицейским водитель, при повороте на улицу Перова он не заметил стоящий на обочине автомобиль. Мужчина имеет 19 лет стажа управления техникой категории D. За 2022 год привлекался к ответственности за нарушение ПДД три раза.

В отношении мужчины составлены административные материалы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.