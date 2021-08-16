В Нижнем Тагиле пассажиры жалуются на ужасное состояние остановок общественного транспорта

Пассажиры автобусов с направлением Нижний Тагил — Николо-Павловское жалуются на ужасное состояние конечной остановки, которая находится на Привокзальной площади Нижнего Тагила у магазина «Алиас» на проспекте Строителей. Людям, ожидающим транспорт, приходится сидеть среди кучи окурков и бутылок.

«Мы поехали в сад, муж был на работе, поэтому нам пришлось ехать на автобусе. На остановке было очень много окурков. Я столько чибисов никогда не видела! Но наша бабушка говорит, что всегда там так. Я ей верю, столько бычков за один день невозможно накидать», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Екатерина Медведева .

Содержанием дорог и остановок в этом районе занимается МУП «Тагилдорстрой». Руководитель компании Игорь Васильев заверил, что за порядком на остановках сотрудники следят ежедневно, а огромное количество окурков обусловлено тем, что люди часто выбрасывают мусор мимо урн.

«Сейчас остановка убрана. Может, мы один день пропустили, но на вокзале каждый день сильная засорённость. Все кидают стаканчики, пакеты, окурки мимо урн. У нас есть человек, который закреплён за вокзалом, он убирает остановки с 5 утра. До вечера люди, конечно, могут намусорить», — рассказал директор «Тагилдорстроя».

Журналист АН «Между строк» сегодня проверил остановку — утром сотрудники «Тагилдорстроя» убрали мусор с территории. Но отметим, что на остановке одна из двух скамеек сломана.