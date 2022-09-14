В Нижнем Тагиле пассажиры пожаловались на «новую» сломанную остановку

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на проспекте Вагоностроителей, 57 установили остановочный комплекс с исписанной маркерами крышей и сломанной скамейкой. Подобный внешний вид возмутил пассажиров, которые предположили, что остановку могли вернуть из пункта приёма металлолома.

Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, по информации управления городским хозяйством, остановка инвентарная, а её ремонт запланирован непосредственно на месте размещения.

«Данная конструкция поставлена на контроль Дзержинской администрацией и будет приведена в порядок специалистами компании МБУ "Сигнал-3"», — уточнили в мэрии.