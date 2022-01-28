В Нижнем Тагиле пассажиры автобуса поймали карманника-рецидивиста

В Нижнем Тагиле неоднократно судимого местного жителя обвиняют в карманных кражах в общественном транспорте. 40-летний мужчина воровал в автобусах, пользуясь утренней давкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2021 года обвиняемый работал в Дзержинском районе, а проживал в Тагилстроевском. Возвращаясь после ночных смен, мужчина в утреннее время обворовывал пассажиров транспорта. Пользуясь утренней давкой, он вытаскивал из карманов и сумок деньги и личные вещи. Доказать причастность мужчины помогли неравнодушные тагильчане и камеры видеонаблюдения в общественном транспорте.

«12 ноября 2021 года при попытке кражи у двух пассажирок обвиняемый был задержан тремя мужчинами из этого же автобуса, которые не только обнаружили похищенные вещи, но и передали обвиняемого сотрудникам органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура Тагилстроевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая из одежды, сумки, находившихся при потерпевших) в отношении неоднократно судимого за кражи мужчины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Дело передано в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.