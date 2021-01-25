В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле рейсовый автобус № 23 сбил женщину, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Пострадавшую 69-летнюю тагильчанку госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки.

ДТП произошло 25 января в 16 часов возле дома № 20 по проспекту Мира. Как рассказал сотрудникам ГИБДД 50-летний водитель ПАЗ, он ехал со стороны проспекта Ленина. Подъезжая к пешеходному переходу, мужчина остановился, пропустил пешеходов и начал движение. Внезапно он увидел женщину на пешеходном переходе, попытался экстренно затормозить, но наезда на избежать не удалось.

Во время аварии водитель был трезв. В течение 2020 года к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 2 раза, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, отметив, что во время аварии в салоне автобуса было 8 пассажиров.